Umut yılı 2023’e girerken: Unutamadıklarım

01 Ocak 2023 Pazar

Değerli okurlarım, 2022 çok kötü bir yıl oldu.

2023, ülkeyi pençesine alan karabasandan kurtulma umudunun yaklaştığı bir yıl.

2022’den 2023’e girerken unutamadıklarımı sizlerle paylaşmak istedim...

Kİ SİZLER DE UNUTMAYASINIZ!

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1) Bütün içeride veya davalar sırasında ölenleri, öldürülenleri temsilen, (sadece) 20 kişi:

Mustafa Yücel Özbilgin

Kuddusi Okkır

Ali Tatar

Kaşif Kozinoğlu

Mehmet Haşimoğlu

Murat Özenalp

Teoman Gökçe

Zeki Güven

Murat Saat

Helin Bölek

Mustafa Koçak

İbrahim Gökçek

Ebru Timtik

Mustafa Kabakçıoğlu

Halil Güneş

Nusret Muğla

Ferhan Yılmaz

Vural Avar

Türkân Saylan

İlhan Selçuk

2) 28 Şubat’ta olmayan bir darbeyi yaptıkları haksız ve hukuksuz suçlamasıyla mahkûm olanları temsilen, 15 kişi:

Çevik Bir

Ahmet Çörekçi

Kenan Deniz

Çetin Doğan

Aydan Erol

İlhan Kılıç

Hakkı Kılınç

İdris Koralp

Erol Özkasnak

Cevat Temel Özkaynak

Çetin Saner

Yıldırım Türker

Fevzi Türkeri

Vural Avar

Kemal Gürüz

3) Hücresinde ölmesinden yaklaşık 28 gün kadar önce, 22 Kasım 2022 tarihinde, Vural Avar hakkında “Cezasının infazının cezaevinde infazı halinde hayati bakımdan bir tehlike arzetmeyeceği, maruz kaldığı ağır bir hastalık olmadığı, hayatını yalnız idame ettirebileceği, ceza tehiri gerektirir bir hastalık olmadığını” belirten bir rapor veren beş profesör, beş doçent ve bir uzman doktor. (Kaynak: Sedat Ergin’in 24 Aralık 2022 tarihli yazısı)

4) Gezi Direnişi’nde çevreyi korurken temel hak ve özgürlükleri savunurken, bir darbe suçlamasıyla haksız ve hukuksuz olarak öldürülenleri ve mahkûm edilenleri temsilen 16 kişi:

Ahmet Atakan

Mehmet Ayvalıtaş

Abdullah Cömert

Elif Çermik

Berkin Elvan

Mehmet İstif

Burak Can Karamanoğlu

Ali İsmail Korkmaz

Ethem Sarısülük

Can Atalay

Ali Hakan Altınay

Yiğit Ali Ekmekçi

Tayfun Kahraman

Osman Kavala

Mine Özerden

Çiğdem Mater Utku

Ayşe Mücella Yapıcı

5) AİHM kararlarına rağmen hapiste tutulanlar:

Selahattin Demirtaş

Osman Kavala

6) Hasta, yaşlı, lohusa, hamile, tutuklu ve mahkûmlar.

7) Anneleriyle birlikte hapiste yaşayan bebekler/çocuklar.

8) Ergenekon, Balyoz, OdaTV, Casusluk gibi kumpas Silivri davalarıyla yıllarca hapis yatanları temsilen (sadece) 10 kişi:

Mustafa Balbay

İlker Başbuğ

Ferit Bernay

Mehmet Haberal

Fatih Hilmioğlu

Erol Manisalı

Tuncay Özkan

Şener Özuygur

Müyesser Yıldız

Mustafa Yurtkuran

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UNUTMAYIN 2023 UMUT YILIDIR:

Haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden kurtulma umudunun olduğu yıl!

UNUTMAYIN HAK, ADALET, ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, BARIŞ, MUTLAKA KAZANACAKTIR.