Umut yılı 2023’e girerken: Unutamadıklarım
Değerli okurlarım, 2022 çok kötü bir yıl oldu.
2023, ülkeyi pençesine alan karabasandan kurtulma umudunun yaklaştığı bir yıl.
2022’den 2023’e girerken unutamadıklarımı sizlerle paylaşmak istedim...
Kİ SİZLER DE UNUTMAYASINIZ!
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1) Bütün içeride veya davalar sırasında ölenleri, öldürülenleri temsilen, (sadece) 20 kişi:
Mustafa Yücel Özbilgin
Kuddusi Okkır
Ali Tatar
Kaşif Kozinoğlu
Mehmet Haşimoğlu
Murat Özenalp
Teoman Gökçe
Zeki Güven
Murat Saat
Helin Bölek
Mustafa Koçak
İbrahim Gökçek
Ebru Timtik
Mustafa Kabakçıoğlu
Halil Güneş
Nusret Muğla
Ferhan Yılmaz
Vural Avar
Türkân Saylan
İlhan Selçuk
2) 28 Şubat’ta olmayan bir darbeyi yaptıkları haksız ve hukuksuz suçlamasıyla mahkûm olanları temsilen, 15 kişi:
Çevik Bir
Ahmet Çörekçi
Kenan Deniz
Çetin Doğan
Aydan Erol
İlhan Kılıç
Hakkı Kılınç
İdris Koralp
Erol Özkasnak
Cevat Temel Özkaynak
Çetin Saner
Yıldırım Türker
Fevzi Türkeri
Vural Avar
Kemal Gürüz
3) Hücresinde ölmesinden yaklaşık 28 gün kadar önce, 22 Kasım 2022 tarihinde, Vural Avar hakkında “Cezasının infazının cezaevinde infazı halinde hayati bakımdan bir tehlike arzetmeyeceği, maruz kaldığı ağır bir hastalık olmadığı, hayatını yalnız idame ettirebileceği, ceza tehiri gerektirir bir hastalık olmadığını” belirten bir rapor veren beş profesör, beş doçent ve bir uzman doktor. (Kaynak: Sedat Ergin’in 24 Aralık 2022 tarihli yazısı)
4) Gezi Direnişi’nde çevreyi korurken temel hak ve özgürlükleri savunurken, bir darbe suçlamasıyla haksız ve hukuksuz olarak öldürülenleri ve mahkûm edilenleri temsilen 16 kişi:
Ahmet Atakan
Mehmet Ayvalıtaş
Abdullah Cömert
Elif Çermik
Berkin Elvan
Mehmet İstif
Burak Can Karamanoğlu
Ali İsmail Korkmaz
Ethem Sarısülük
Can Atalay
Ali Hakan Altınay
Yiğit Ali Ekmekçi
Tayfun Kahraman
Osman Kavala
Mine Özerden
Çiğdem Mater Utku
Ayşe Mücella Yapıcı
5) AİHM kararlarına rağmen hapiste tutulanlar:
Selahattin Demirtaş
Osman Kavala
6) Hasta, yaşlı, lohusa, hamile, tutuklu ve mahkûmlar.
7) Anneleriyle birlikte hapiste yaşayan bebekler/çocuklar.
8) Ergenekon, Balyoz, OdaTV, Casusluk gibi kumpas Silivri davalarıyla yıllarca hapis yatanları temsilen (sadece) 10 kişi:
Mustafa Balbay
İlker Başbuğ
Ferit Bernay
Mehmet Haberal
Fatih Hilmioğlu
Erol Manisalı
Tuncay Özkan
Şener Özuygur
Müyesser Yıldız
Mustafa Yurtkuran
***
UNUTMAYIN 2023 UMUT YILIDIR:
Haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden kurtulma umudunun olduğu yıl!
UNUTMAYIN HAK, ADALET, ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, BARIŞ, MUTLAKA KAZANACAKTIR.
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