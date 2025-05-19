Binlerce yurttaşın ellerinde bayraklar: İBB'den Mustafa Kemal Yürüyüşü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl kutlamaları kapsamında, Dolmabahçe Sarayı’ndan Beşiktaş Meydanı’na gençlerle birlikte “Mustafa Kemal Yürüyüşü” düzenledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik liderliğinde Harbiye’de toplanan binlerce yurttaş da Şişli’den Dolmabahçe Sarayı önüne kadar yürüdü.

Harbiye’den katılımla daha da büyüyen kortej, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” yazılı pankart arkasında yürüdü. Coşkulu kalabalık; “Hak, hukuk, adalet”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Ekrem Başkan’a özgürlük” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarını atarak Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim şişman ile birlikte Beşiktaş Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Kortej, yol boyu katılımlarla büyüdü. Muhteşem görüntülere sahne olan yürüyüşe katılan on binlerce yurttaş, Beşiktaş Meydanı’nı dolduran İstanbullularla buluştu.

İMAMOĞLU’NUN MESAJINI İSTANBULLULARLA PAYLAŞTI

İBB Başkanvekili Aslan, İBB Kent Orkestrası ve Redd grubunun verdiği konserle bayram coşkusunu yaşayan yurttaşlara bir konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere kolay gelmediğinin altını çizen Aslan, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verilen milli mücadelenin kısa bir özetini aktardı. “O yürüyüşten bir Cumhuriyet doğdu” diyen Aslan, özetle şunları söyledi:

“Ülkemizin aydınlık yarınları, pırıl pırıl gençleri, işte 19 Mayıs’ta başlayan o yürüyüşten doğdu. Ebedi Başkomutanımız, bu kutlu günü, ‘Cumhuriyet’i biz kurduk, ama onu yükseltecek olan ve yaşatacak olan sizlersiniz’ diyerek, gençlere emanet etti. Bugün, o gençlik karşımda. Hepinizin gözlerindeki parıltıyı görüyorum. Hepinizin Cumhuriyet’e nasıl sahip çıktığını görüyorum. Hepiniz Cumhuriyet’in kıvılcımlarısınız, alevlere dönme heyecanınızı görüyorum. Bilmenizi isterim ki, şu an Silivri zindanında tutsak edilen Ekrem İmamoğlu da bu heyecanı görüyor. Aydınlık günler için verdiğiniz mücadeleyi adı gibi biliyor. Ve sizleri çok seviyor. Aslında o da sizler için mücadele ediyor. Ülkemiz, gençlerimiz adil, eşit, güzel günlere kavuşsun istediği için, bunun için çok çalıştığı için bugün özgürlüğünden mahrum ediliyor.

Korkusuzca, meydanlarda, bulunduğunuz her yerde, hakkınıza hukukunuza sahip çıkışınıza bin teşekkür ediyor. Ekrem Başkan Silivri’den sesleniyor sizlere. Diyor ki: ‘Genç kızlarımızın, oğullarımızın, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi geri alacağız. En çok korktukları şeyi yapacağız; ayrısı gayrısı olmayan bir ülke olacağız. Bayram yerine çevireceğiz tüm yurdu. Gençlerin coşkusu her yeri saracak. Neşemizi, mutluluğumuzu geri alacağız. Bu inançla, bir kez daha ve coşkuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.’”