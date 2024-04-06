Şanlıurfa'da korkunç olay... Evlenmelerine izin verilmeyince yaşamlarına son verdiler
Şanlıurfa'da ailelerinin evlenmelerine izin vermediği öne sürülen Helin Altundağ (21) ile kuzeni Emir Altundağ (22) evde ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir’e bağlı Yukarı Dilimli Mahallesi'nde meydana geldi. Evden silah seslerini duyanlar, içeriye girdiklerinde kuzenler Helin ve Emir Altundağ'ı kanlar içerisinde buldu.
İhbarla adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kuzenler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Helin ve Emir Altundağ’ın evlenmek istediği ancak ailelerinin izin vermediği, bu nedenle intihar kararı aldıkları öne sürüldü. Emir Altundağ'ın Helin Altundağ'ı tabancayla vurup ardından da kendi başına ateş ettiği tespit edildi.
Kuzenlerin cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edilirken jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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