Bir akademisyene daha kayyum rektör engeli!

18 Eylül 2021 Cumartesi, 09:26

Kayyum rektör atamalarını rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto eden Boğaziçi akademisyenleri, atanmış Rektör Naci İnci’nin 16 yıldır üniversitede caz dersi veren Seda Binbaşgil’in derslerini kapattığını belirtti.

Birgün'ün haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kayyum rektör atamalarını 172’nci kez sırtlarını Rektörlük binasına dönerek protesto etti. Eylemde, görevlerine son verilen akademisyenler için "Feyzi Erçin yalnız değildir", "Cemre Baytok işine geri dönsün" ve "Can Candan yalnız değildir" yazılı dövizler taşındı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Yapılan açıklamada, üniversite kampüsünün etrafında polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla, özel güvenlik ve polislerce denetlenmeye çalışıldığı belirtildi. Üniversitede akademik yılın başlamasına az zaman kalmasına rağmen yönetimin yüz yüze eğitim için gerçekçi bir hazırlığının olmamasının idari acizliğin en vahim örneği olduğu ifade edilen açıklamada, “Geçtiğimiz 9 ay kampüs pandemi koşullarında eğitime yeniden açılmasına dair hiçbir ciddi hazırlık yapılmadan heba edilmiştir. Üniversitenin sınırlı kaynaklarını aynı anda sınıfta ve online ders yapılmasını sağlamak için değil, öğrenci ve öğretim üyelerinin gözetlenmesi ve denetlenmesi için kullandı” diye belirtildi. Açıklamada, yeni eğitim ve öğretim yılına başlanmak üzereyken atanmış yönetimin 16 yıldır okulda caz dersi veren Seda Binbaşgil’in derslerini kapattığı da duyuruldu. Bu duruma “Her biri deneyim ve birikimleriyle alanında itibar sahibi, sayılı isimlerden olan hocalarımızın, üniversitemizle ilişiklerinin kesilmesi hiçbir gerekçeyle kabul edilemez” sözleriyle tepki gösterildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Bu isimler ve dersler, üniversitemizin en büyük zenginliklerinden birisi olmuştur. 2 Ocak’tan beri, Boğaziçi Üniversitesinin tüm değerlerine saldıran bir yönetimin kültür ve sanat derslerine yönelen bu sistematik kıyımını kabul etmiyoruz.”

Yine okuldan uzaklaştırılan akademisyenlerin derslerinin başına dönmesi çağrısında bulunan akademisyenler “Üniversitemizdeki tüm birim, fakülte ve enstitülerin müdür ve koordinatörleri seçimle göreve gelmelidir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü müdürleri bir an önce görevine atanmalıdır” diyerek, atanmış rektör Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını istedi.

POLİSLER ŞİKÂYETÇİ OLDU

Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katıldıkları için tutuksuz yargılanan 23 kişinin davasında 6 polisten 2’si öğrencilerden şikayetçi oldu. Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki sıfatıyla 6 polis memuru ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları ise sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme suçtan zarar gören ve duruşmaya katılmayan 2 polis memuru hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.