Sit alanında bulunan Boğaziçi Üniversitesi ve çevresi yapılaşmaya açılabilir

12 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Kayyum kıskacı altındaki Boğaziçi Üniversitesi’ne ilişkin dikkat çeken bir karar daha alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın büyük tepki çeken doğal sit alanları için koruma ve kullanım koşullarını yeniden düzenleme kararı, Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresi için de uygulandı. Doğal sit alanında bulunan üniversite ve yakın çevresinin bir bölümü “nitelikli koruma alanı”, bir bölümü de “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı”na dönüştürüldü. Değişikliği gazetemize yorumlayan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, “Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresi bu değişiklikle yapılaşmaya açılmak isteniyor” dedi.

GÜNÜBİRLİK TESİS, KARAVAN

Esin Köymen, 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla doğal sit alanlarının çeşitli kategorilere ayrıldığını, Mart 2020’de yayımlanan yönetmelikle de bu kategorilerin yeniden düzenlendiğini anımsattı. Köymen, “Bu düzenlemeler, ülkemizde koruma alanları olarak belirlenen alanların yanı sıra kıyıların talanına ve bu alanların yapılaşmaya açılmasına da olanak vermektedir” dedi.

Köymen, Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinde yapılan değişiklikle “nitelikli doğal koruma alanı” yapılan bölgede, günübirlik tesis ve karavan alanları, hayvancılık, balıkçı barınağı, sökülebilir iskele, duş, gölgelik, soyunma kabinleri, büfe, tuvalet, atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal su çıkarılması, enerji nakil hattı, trafo, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik yapılmasına izin verildiğinin altını çizdi.

TANIMINDA DEĞİŞİKLİK OLSA DA

Bölgenin bir kısmının da “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” yapılmasını değerlendiren Köymen, “Kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, entegre tesis yapılmasına, turizm ve yerleşimlere izin verilmektedir. Bu düzenleme ile ülkemizin doğal koruma alanları, tanımında değişiklik yapılsa da sonuç olarak imara açılmaktadırlar. Bu değişiklik de bu alan içinde yeni yapılaşmaların yolunu açabilecek bir düzenlemedir. İlgili yönetmelikte ardı ardına yapılan düzenlemeler bu riskleri açıkça ortaya koymaktadır” dedi.