Bir anda ortadan kaybolan Prof. Dr. Bekir Karasu’dan 4 gündür haber alınamıyor

Eskişehir’de evinden ayrıldıktan sonra bir anda ortadan kaybolan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu’dan 4 gündür haber alınamıyor.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:38
Bir anda ortadan kaybolan Prof. Dr. Bekir Karasu’dan 4 gündür haber alınamıyor
Abone Ol google-news

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karası, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından Prof. Dr. Karasu’nun bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Prof. Dr. Karasu’ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı’ndan geçiş yaptığı tespit edildi.

Prof. Dr. Bekir Karasu’nun bulunması amacıyla ülke genelinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


eskişehir haberleri

İlgili Haberler

Avrupa Parlamentosu seçimleri ve aşırı sağ - PROF. DR. HAKKI KESKİN

Avrupa Parlamentosu seçimleri ve aşırı sağ - PROF. DR. HAKKI KESKİN
Manisa'daki 4.8'lik deprem sonrası Prof. Dr. Sözbilir'den dikkat çeken uyarı: 'İki fay incelenmeli'

Manisa'daki 4.8'lik deprem sonrası Prof. Dr. Sözbilir'den dikkat çeken uyarı: 'İki fay incelenmeli'
Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: 'Küçük de olsa hoş değil...'

Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: 'Küçük de olsa hoş değil...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler