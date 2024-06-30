Bir anda ortadan kaybolan Prof. Dr. Bekir Karasu’dan 4 gündür haber alınamıyor
Eskişehir’de evinden ayrıldıktan sonra bir anda ortadan kaybolan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu’dan 4 gündür haber alınamıyor.
ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karası, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından Prof. Dr. Karasu’nun bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Prof. Dr. Karasu’ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı’ndan geçiş yaptığı tespit edildi.
Prof. Dr. Bekir Karasu’nun bulunması amacıyla ülke genelinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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