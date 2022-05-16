Bir anket de iktidara yakın araştırma şirketinden geldi: Dikkat çeken MHP ayrıntısı

TV100'de yayımlanan 'Şimdi Konuşalım' programına konuk olan iktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son ankete ilişkin verileri paylaştı. Ankette MHP'nin oy oranı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:12
Bir anket de iktidara yakın araştırma şirketinden geldi: Dikkat çeken MHP ayrıntısı
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Anket şirketlerinin yaptığı çalışmalara göre geçtiğimiz dönemde yüzde 10 olan seçim barajının altında seyreden MHP, barajın yüzde 7'ye düşürülmesinin ardından yine baraja yakın oy oranlarıyla dikkat çekiyordu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, TV100'de yayımlanan 'Şimdi Konuşalım' programında yaptıkları çalışmaya ilişkin sonuçları paylaştı.

Daşdemir, yapılan çalışmada MHP'nin oyunun yüzde 10,1 olduğu açıkladı. Ayrıca; iktidara yakın gazetelerde ise Optimar'ın anketlerine sıkça yer veriliyor. 

Anketlerin 26 ilde 2 bin 500 kişi ile yüz yüze yapıldığını belirten Daşdemir partilerin son oy oranlarını şöyle açıkladı:

  • AKP: % 36,2
  • CHP: % 26,6
  • İYİ Parti: % 10,6
  • HDP: % 10,2
  • MHP: % 10,1
  • DEVA: % 1,1
  • Saadet Partisi: % 0,8
  • Türkiye Değişim Partisi: % 0,7
  • Gelecek Partisi: % 0,6
  • Yeniden Refah Partisi: % 0,6
  • Memleket Partisi: % 0,6
  • Zafer Partisi: % 0,5
  • Büyük Birlik Partisi: % 0,5
  • Diğer: 0,9
  • Kararsız: % 5,3
  • Hiçbir partiye oy vermeyeceğim: % 4,5
  • Cevap yok: % 3,8

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