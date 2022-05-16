Bir anket de iktidara yakın araştırma şirketinden geldi: Dikkat çeken MHP ayrıntısı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:12

Anket şirketlerinin yaptığı çalışmalara göre geçtiğimiz dönemde yüzde 10 olan seçim barajının altında seyreden MHP, barajın yüzde 7'ye düşürülmesinin ardından yine baraja yakın oy oranlarıyla dikkat çekiyordu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, TV100'de yayımlanan 'Şimdi Konuşalım' programında yaptıkları çalışmaya ilişkin sonuçları paylaştı.

Daşdemir, yapılan çalışmada MHP'nin oyunun yüzde 10,1 olduğu açıkladı. Ayrıca; iktidara yakın gazetelerde ise Optimar'ın anketlerine sıkça yer veriliyor.

Anketlerin 26 ilde 2 bin 500 kişi ile yüz yüze yapıldığını belirten Daşdemir partilerin son oy oranlarını şöyle açıkladı: