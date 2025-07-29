Bir araya geldiler: Özel ile Kılıçdaroğlu yan yana!

Ankara’da 86 yaşında hayatını kaybeden CHP Tokat Senatörü ve eski CHP Tokat İl Başkanı avukat Metin Somuncu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve çok sayıda partili katıldı.
Somuncu için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.
Somuncu’nun naaşı tören sonunda cenaze aracına taşınırken kalabalık arkasından eşlik etti. Cenazenin araca konulmasının ardından CHP Lideri Özel, Kılıçdaroğlu’na aracına kadar eşlik etti.