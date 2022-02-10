Bir araya gelecek olan altı siyasi partinin öncelikli gündemi 'yol haritası'

10 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Altı muhalefet liderinin 12 Şubat’ta ilk kez bir araya geleceği toplantıda ana gündem maddesinin “aday belirleme” değil, “farklı ideolojilere sahip partilerin iktidara geldikten sonra izleyeceği ortak yol haritasının tespiti” olacağı öğrenildi. Siyaset kulislerinde gözler; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin genel başkanlarının cumartesi günü yapacağı görüşmeye çevrildi.

ORTAK ADAY OLMALI

CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, görüşmenin esas gündemi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş olacak. Ekonomi de gündeme gelecek. Ancak parti içinde yapılan yorumlara göre, “liderler bir aday belirlemekten çok, farklı ideolojilere sahip partilerin iktidara gelmesi halinde nasıl bir yol haritası izleyeceğini” konuşacak.

“Sorun seçilmek değil, sonrasında yapılacaklar” diyen CHP kaynakları, “Buradaki birliktelik; ülkenin kötü gidişatına dur demek, uçurumdan aşağı giden aracı tekrar yola kazandırmak için. Bu birliktelikte beklenen ortak bir adayla toplumun önüne çıkmak. Ekonomiyle, parlamenter sistemle ilgili ortak çalışmalar da bunun altyapısı” görüşünü dile getiriyor.

CHP kaynakları, altı partinin seçimi kazandıktan sonra yapacaklarını konuşması gerektiğini söyleyerek, şu değerlendirmeyi yapıyor:

"TAŞ BİLE KAYNAMIYOR"

“Bu ülkedeki en büyük sorun ekonomi. Artık tencerelerde taş bile kaynamıyor. Türkiye’nin ekonomisini canlandırmak lazım. Bunun için de güvence lazım. Bu güvence Millet İttifakı’nın masasından çıkan kanunlardan gelecek. Liderlerin masasında adaylık değil, güçlendirilmiş parlamenter sistem, ekonomi olacak. Bunlar üzerinden ortak bir yol haritası kamuoyuna açıklanacak.”