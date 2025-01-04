Kocaeli'nde gaz dolum tesisinde korkutan yangın!

Başiskele ilçesinde oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde tüpler alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nde gaz dolum tesisinde korkutan yangın!
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İHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 08:54

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan tesiste saat 01.00 sıralarında yangın meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, dolum sırasında bilinmeyen bir sebeple tüpler yanmaya başladı. Çalışanlar yangının ardından dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekibi, alev alev yanan tüplere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın, tesiste hasara sebep oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kocaeli #Tüp #tesis #Yangın

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