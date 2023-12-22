Bir ayda 6 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 15:47

Güncelleme: 22.12.2023 - 15:47

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, aralık ayında 6 ayrı evden yapılan hırsızlıkların şüphelilerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan adreslerdeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin G.B. ve H.A. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin 6 ayrı olayda hava karardıktan sonra ışıkları yanmayan evlere girerek para, ziynet eşyası ve elektronik cihazları çaldıkları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Zanlıların çaldığı elektronik eşyaların sahiplerine teslim edildiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.