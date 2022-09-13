Bir ayda en az dokuz kişi yorgun mermi nedeniyle yaralandı

13 Eylül 2022 Salı, 04:00

Türkiye’de ağustos ayında en az dokuz yurttaş yorgun mermiden dolayı yaralandı. Kimi yurttaş festival veya düğünde, kimi evinde, kimi de beklediği durakta yorgun mermi yüzünden yaralandı. Cumhuriyet, artan yorgun mermi olaylarına ilişkin avukat Celal Ülgen ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’la konuştu.

YETERLİ MÜCADELE YOK

Avukat Celal Ülgen yorgun mermilerin hedef gözetilmeden atılan mermiler olduğu için duruma göre cezai yaptırımların değiştiğini söyledi. Silahlanma konusunda yeterli mücadele olmadığına dikkat çeken Ülgen, “Silahlanmayla ilgili yeterli bir mücadele olmadığı gibi bu konunun çok başıbozuk olduğunu de söylemek gerekir. Pompalı tüfek olayının alıp başını gittiğini söyleyebiliriz. Bu konuda eskiden sık sık silaha yönelik aramalar yapılır ve iş ciddiyetle ele alınırdı. Şimdilerde bireysel silahlanma ne yazık ki çeşitli örgütlenmelerin, tarikatların bir kısmının gizli ajandasında taşıdığı düşleri gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Yorgun mermi olayları ve kadın cinayetleri bu başıboş bireysel silahlanmanın sonuçlarındandır” dedi.

"MERMİLER NEREDEN GELİYOR?"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’nun değişikliğine ilişkin verdiği kanun teklifinin gündeme alınmadığını söyledi. Başarır, “Orada ruhsatsız silah taşıma suçunun cezasının iki yıldan beş yıla kadar artırılmasını istedim. Her ruhsatsız silah, bir yaralama ve cinayetin habercisidir. Türkiye’de maalesef milyonlarca silah var. Türkiye insan hakları, hukukun üstünlüğü konusunda sondan üçüncü dördüncü sıradayken silahlarda ilk 20’de. Son 10 yılda insanlar 10 kat daha silahlanmış, bu dehşet verici bir tablodur” diye konuştu.

Türkiye’de ruhsatsız silahla ilgili bir çalışma yapılmadığına dikkat çeken Başarır, “Her yıl binlerce insan silahtan dolayı yaralanıp ölüyor. Düğünlerde, sünnetlerde insanlar havaya ateş açıyor. Bu mermiler nereden geliyor? Yaptırımların artırılması lazım. Ruhsatsız silahla ilgili daha ciddi denetimler yapılması lazım. Silah kullanması gereken insanlar yasada bellidir. Onun dışına çıkmamalıdır” dedi.