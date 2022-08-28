Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk kazara babasını öldürdü

Kayseri'de iddiaya göre 3 yaşındaki çocuk tabancayla oynadığı sırada kazara babası G. Çimen'i (24) vurarak ölümüne neden oldu.

DHA
28 Ağustos 2022 Pazar, 07:23
Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk kazara babasını öldürdü
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Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

İddiaya göre, oturma odasında tabancayla oynayan çocuk kazara babası G. Çimen'i vurdu. Evde bulunan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Çimen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası G. Çimen'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kayseri Baba tabanca

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