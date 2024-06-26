Bir ‘başarı’ hikayesi… Tıbbi sekreterlikten daire başkanlığına atandığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 26.06.2024 - 11:16

Güncelleme: 26.06.2024 - 11:16

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tartışmalı bir atama kararını duyurdu.

Gürban’ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Bu nasıl bir güç..

Bunu yapan her kimse heykeli Balıkesir Şehir Meydanı’na dikilmeli.

Adam tıbbi sekreteri Ticaret Bakanlığı’na “DAİRE BAŞKANLIĞI” kadrosuna geçirtiyor.

Tıbbi sekreteri ha !

Tıbbi sekreter ne iş yapar ?

Sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapar. Hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutar, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürür.

Vay babo vay vay vay !!

Sende uzman yardımcılığı sınavına gir,çalış çabala uzman ol sonra çalış çabala şef ol,ol ol ol en son 60 yaşında falan belki daire başkanı olursun."