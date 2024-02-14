Facianın yaşandığı madene ÇED raporu veren firmanın yöneticisi, Anagold yönetimine atanmış

Erzincan İliç'te facianın yaşandığı sahada faaliyet gösteren Anagold yöneticisinin, madene ÇED raporu veren şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 20:34
Facianın yaşandığı madene ÇED raporu veren firmanın yöneticisi, Anagold yönetimine atanmış
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CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanürle altın çıkarılan ve heyelan yaşanan madenle ilgili olarak, sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı.

2022'de siyanür sızıntı yaşanan madenin pek çok kez gündeme geldiğini hatırlatan Özer, "Maden şirketi ve ÇED raporunu hazırlayan şirketle ilgili yıllardır pek çok iddia ortaya atıldığı gibi bu iddiaları bakanlığın incelemediğini, gereken denetimlerin gerektiği gibi yapılmadığını, yapılan suç duyurularının ise takipsizlikle sonuçlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakınız bu facia bir kaza değildir, göz göre göre insanların ölüme gönderilmesidir. Ülkemizde yaşanan vahşi madencilik yetersiz, sınırları belirsiz kanunlar ve çıkarılan yönetmeliklerle olağan hale gelmiş, İliç’te de yetersiz denetim sonucu facia yaşanmıştır" diye konuştu. 

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Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun projeler için önemli olduğunu belirten Özer, "ÇED raporu belirli bir projenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği ve değerlendirildiği bir süreçtir. Yapılacak işin doğru bir şekilde analiz edilmesi öncelikli olarak ÇED raporu hazırlama yetkisi olan kurum ve kuruluşların bağımsızlığıyla mümkündür. Peki öyle mi oldu, maalesef olmadı. 07.10.2021 tarihinde, Murat Kurum’un bakanı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dağıtım yerlerine, ÇED olumlu kararı ve belgesi hazırlanarak gönderiliyor" dedi.

Maden için ÇED raporu hazırlayan firma yöneticisinin, daha sonra madeni işleyen Anagold Madencilik'in yönetimine getirildiğini aktaran Özer, "Maden işletmesinin Fırat Nehri'ne 350 metre uzaklıkta olmasına, zehirli siyanürün suya karışması tehlikesi olmasına ve toprak kayması tehlikesi olmasına rağmen olumlu raporu düzenleniyor. ÇED raporunun düzenlendiği dönemde, olumlu ÇED raporu düzenleyen firma SRK Danışmanlık isimli şirket. Şirketin Yönetim Kurulu üyesi kim? Ahmet Oğuz Öztürk. 5 Şubat 2024 tarihinde Ahmet Oğuz Öztürk, yani aynı kişi İliç’te madencilik yapan, maden firması Anagold Madencilik A.Ş.’nin de yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Bu atama, sipariş raporun ödülü olsa gerek diye düşünmemek elde değil" ifadelerini kullandı.

"Bağımsızlıktan yoksun firmalar ile çevresel tehdidin gizlenmesi veya yokmuş gibi davranılması bizi bu faciaya getirdi" diyen Turan Taşkın Özer, şöyle devam etti:

"Sipariş üzerine rapor hazırlanmasına hukuken imkan veren, müsaade eden bakanlık ve hatta rapora bile gerek görmeyerek İliç’teki madene kapasite artırımı onayı veren Murat Kurum, bu facianın sorumlusudur. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, doğa ve insan katliamına soluksuz bir şekilde yol açan maden şirketlerine ruhsat vereceğine; siparişle ÇED raporu alınmasına müsaade eden yönetmelikleri düzenlemeli ve derhal bu işin bağımsız kuruluşlarca yapılmasını sağlamalıdır. Aksi durumda daha birçok kez bu facialarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır."


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