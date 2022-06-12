Bir çıplak vatandaş daha… Mardin’de bir adam çıplak gezerken yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören yurttaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi.

İHA
12 Haziran 2022 Pazar, 18:05
Bir çıplak vatandaş daha… Mardin’de bir adam çıplak gezerken yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde Eski Hastane Caddesi’nde iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin sağlık raporu bulunan ve yine iddiaya göre avukat olan A.Ö., çıplak gezerken yurttaşlar tarafından görüldü.

Bazıları telefonla kamera kaydı alırken bir yurttaş A.Ö.’yü darp etti. Etrafı sarılan A.Ö.’nün, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

 


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