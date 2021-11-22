Bir çocuğun öldüğü kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir çocuğun öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Vatandaşlar, bölgede sürekli kaza olduğunu öne sürerek, lastik yakıp yolu saatlerce trafiğe kapattı.
Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde Jandarma karakolundan başlayarak gümrük kapısına kadar devam Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Mecit Muhammed'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kaza sonrası olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Muhammed, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÖLÜM HABERİ İLE ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Muhammed'in ölüm haberini duyan mahalleli, bölgede sürekli ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşadığını öne sürerek, lastik yakıp yolu saatlerce trafiğe kapattı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Mahalleli ile bir yapılan görüşmenin ardından, itfaiye ekiplerince ateş söndürüldü. Yol, tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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