Bir çöp ev daha Çekmeköy'de ortaya çıktı: Torunu ihbar etti
Bursa'da yaşanan çöp ev olayının ardından bir çöp ev daha Çekmeköy'de ortaya çıktı. Torunlarının ihbar ettiği yaşlı çiftin evinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Çekmeköy'de yaşayan Mehmet ve Emine Ü. çifti, buldukları eşyaları evlerinde depolamaya başladı. 6 yıldır biriken eşyalar daireyi çöp eve dönüştürdü.
Kokudan rahatsız olan komşular yaşlı çifti defalarca şikayet etti. Hem evin hem bahçenin çöplerle dolması üzerine torunları olan Özlem Tanrıverdi durumu zabıta ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine gelen ekipler çöp evi temizlemek için çalışma başlattı.
TORUNU ŞİKAYET ETTİ
Torun Özlem Tanrıverdi, "Anneannem dışarıdan topladığı çöpleri eve getiriyor, dedem de evin farklı noktalarına yerleştiriyor. Bu çöpler yaklaşık 6 senede bu hale geldi. Çevredeki komşular daha önce konuyla ilgili şikayetçi olmuşlardı. En son biz de şikayetçi olunca zabıta ekipleri olaya müdahale etti. Evin bahçesi de kötü durumdaydı. Dedemleri şu an için üst kata aldık. Daha öncesinden aslında fark etmiştik, evimizde attığımız çöpleri kontrol ediyorlardı. Maalesef dışarıdan çöp getirme hastalıkları bitmiyor” dedi.
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