Bir ‘dinci vakıf’ daha kuruldu

15 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kararına göre, Kocaeli’de “Miraç Medreseleri Vakfı” adıyla yeni bir vakıf kuruldu. 90 bin lira mal varlığı ile kurulan vakfın, toplam 5 vakfedeni bulunuyor. Vakfın amacı ise “Rabbimizin izni, birlikteliğimizin kuvveti ile manen ve madden mazlum ve muhtaçtan yana olup tüm insanlığın insanı ve İslami değerlere sahip bir yaşama kavuşmasında etkin rol almak” ifadeleri ile açıklandı.

‘İSMAİLAĞA’ VURGUSU

Vakfın, faaliyetlerinin sona ermesi durumunda mal ve hakların devredileceği kurum olarak belirlediği vakıf ise dikkat çekti. Karara göre, vakfın dağılmasının ardından kalan mal ve haklar, İsmailağa Vakfı’na devredilecek. Söz konusu vakfın, İsmailağa Cemaati’nin olduğu biliniyor. Cemaatin lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ile cemaatin bilinen isimlerinden Celal Erzincanlıoğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı vakıf, 2020’de kurulmuştu.