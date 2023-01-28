Bir doğalgaz sızıntısı da Bursa'dan: Zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde evinde uyuduğu sırada doğalgaz sızıntısından zehirlendiği belirtilen Leyla Kul (87), hastanede tedaviye alındı.
Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Eyüp Topçu Caddesi’nde, saat 00.30 sıralarında apartmandaki bir evden doğalgaz kokusu geldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu doğalgaz, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
BİNANIN GAZ HATTI KESİLDİ
Ev sahibi Leyla Kul’un kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekiplerince evin camı kırıldı. Sese uyanan Kul, kapıyı açtı. Doğalgaz ekipleri ise bu sırada binanın gaz hattını kesti.
Doğalgaz sızıntısından zehirlendiği belirlenen kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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