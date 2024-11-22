Bir düzensiz göç operasyonu da Tekirdağ'da: 21 kişi yakalandı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda 21 göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde 23 Kasım 2024 günü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında bir uygulama gerçekleştirildi.
Uygulama esnasında farklı uyruklardan toplamda 21 göçmen ve 2 organizatör, araçlarıyla birlikte yakalandı.
Organizatörlerin gözaltına alındığı ve işlemlerinin sürdüğü, yabancı uyruklu şahısların ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: #tekirdağ #göçmen kaçakçılığı #göçmen
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Havalimanında kaçakçılık operasyonu
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser