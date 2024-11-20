Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen depo ve 2 adreste yapılan aramada, 1 kilo 450 gram esrar, 20 gram kokain, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 60 bin makaron, 780 elektronik sigara likidi, 15 kilo kıyılmış tütün, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan N.T ve L.T, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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