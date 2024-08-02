Bir elektrik akımı 'ölümü' daha: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 22:48
Bir elektrik akımı 'ölümü' daha: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
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Olay saat 20.30 sıralarında Akçadağ ilçesi Aliçeri Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, Maskarlar mevkiinde aile yakınları tarafından inşa edilen evin beton kısımlarını sularken elektrik akımına kapıldı.

Durumun fark edilmesi üzerine Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


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