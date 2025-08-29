Bir garip ASSAN vakası: Devletin üst düzey isimleriyle fotoğraf verdiler, TRT belgeselini yaptı şimdi kayyum ve gözaltı

Savunma sanayisi alanında devletçe muteber bir konumda olan, teşvikler alan, en son geçtiğimiz ay IDEF fuarında Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından ziyaret edilen ASSAN’a kayyum atandı. Şirketin sahibi Emin Öner ile Genel Müdürü Gürcan Okumuş, askeri casusluk ve FETÖ üyeliği iddialarıyla gözaltına alınırken, şirketin ‘avukatı’, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) eski başkanı İsmet Sayhan, ‘Selahattin Yılmaz suç örgütü’ne üyelikten tutuklandı. Yaşanan gelişmeler iki soruyu akıllara getirdi: Bu kişiler gerçekten suçluysa, nasıl bu konumlarda yer alıyorlar? Değillerse, yaşananlar bir kavganın sonucu mu?

ASSAN savunma sanayisi şirketi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için topçu mühimmatları, havan sistemleri ve uçak bombaları gibi kritik üretimler yapıyor. Bu mühimmatlar Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyonlarında yoğun biçimde kullanıldı. Şirketin -görevden alınan- genel müdürü Gürcan Okumuş, TÜBİTAK’a bağlı savunma araştırma ve geliştirme enstitüsü SAGE’de ve TSK Güçlendirme Vakfı’na bağlı ROKETSAN’da yaklaşık 5 yıl görev yaptıktan sonra, 2024 yılının ortasında ASSAN’a geçti.

EL ÜSTÜNDELERDİ

ASSAN, devlet kademesinde uzun zamandır muteber bir konumdaydı. 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ASSAN’a bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı üretimi için 808 milyon lira tutarında yatırım desteği verildi. TRT’nin haberlerine konu olan şirket hakkında bu yılın başında TRT Arapçada, “ASSAN Yerli Mühimmatlar” isimli bir belgesel yayınlandı.

Belgeselde Gürcan Okumuş da yer aldı. ASSAN yöneticileri, savunma sanayi fuarlarında devletin üst düzey isimleriyle hep temas hâlindeydi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi pek çok fuarda ASSAN stantlarını ziyaret ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz yıl Efes 2024 tatbikatında şirketin standına gidip, şu an gözaltında olan Emin Öner’den bilgi almıştı.

Son olarak geçtiğimiz ay sonunda ASSAN, MSB’nin düzenlediği IDEF fuarında stant açarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara ile Hava Kuvvetleri Komutanları ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı bu standı ziyaret etmişti.

GDH, ASSAN’A SUÇLAMALAR YÖNELTTİ

IDEF’in üzerinden henüz iki hafta geçmişken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a yakın gdh haber sitesi, ASSAN hakkında 9 Ağustos’ta çeşitli iddiaların yer aldığı bir haber yayımladı. Bu haberi 21 Ağustos’ta yayımlanan bir başka haber izledi. Haberlerde özetle:

- Gürcan Okumuş’un TÜBİTAK SAGE’den yasalara aykırı şekilde personel transfer ettiği, bu sayede ‘teknoloji hırsızlığı’ yaptığı,

- Şirketin MSB’ye bağlı MKE’ye taahhüt ettiği tedariki geciktirdiği ve bu nedenle kamu ihalelerinden men cezası aldığı,

- Ukrayna’da da benzer bir olaya karıştığı,

- Şirketin ‘avukatı’ İsmet Sayhan’ın, eski MKE Başkanı olarak devletin gizli belgelerini ASSAN’a sızdırdığı, TSK’nin sırlarını ifşa ettiği iddiaları yer aldı.

İkinci haberin ardından İsmet Sayhan, ‘Selahattin Yılmaz suç örgütü’ne üyelikten tutuklanırken, hakkındaki suçlamaları reddetti. ASSAN da suçlamaları büyük oranda kabul etmezken, ihale men cezasına gerekçe olan tedarik gecikmesinin kendilerinden değil, Polonyalı bir şirketten kaynaklandığını, bunu da ilgili kurumlara bildirdikleri hâlde cezalandırıldıklarını kaydetti. Son olarak önceki gün ASSAN’a kayyum atandı, şirketin sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı.

CEVAPSIZ SORULAR

Gelinen noktada, Aralık 2024’e kadar MKE gibi kritik bir devlet kurumunun başında olan İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliğinden tutuklu durumda. Sayhan’ın 2023’te Yaşar Güler’in avukatlığını yaptığına ilişkin bir belge de paylaşıldı. Şimdi, hakkında askeri casusluk dahil pek çok iddia dile getiriliyor. Bir ay öncesine kadar devletin üst düzey isimleriyle görüşüp fotoğraf veren ASSAN yöneticileri Emin Öner ve Gürcan Okumuş ise, FETÖ ve casusluk iddiasıyla gözaltında.

Bu tablo, çeşitli soruları akıllara getiriyor. Bu kişiler gerçekten suçluysa, nasıl bu denli kritik pozisyonlarda yer aldılar? Suçlu değillerse, yaşananlar bir kavganın sonucu mu? Selahattin Yılmaz’a ‘ülküdaşım’ diyen ve İsmet Sayhan’la fotoğraf veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu işin neresinde? Ve artık daha yüksek sesle dillendirildiği üzere, Selçuk Bayraktar bu işin bir parçası mı?