Bir garip kaza: Araç iki ağacın arasına sıkıştı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde orta refüjde bulunan iki ağacın arasında sıkışan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 38 RR 708 plakalı otomobil, yoldan çıkarak orta refüjde bulunan iki ağacın arasında sıkıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
İncelemelerin ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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