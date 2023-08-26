Silivri'de kazaya müdahale eden jandarmaya, alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 26.08.2023 - 07:03

Güncelleme: 26.08.2023 - 07:39

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çeltik Mahallesi meydana geldi. Çerkezköy yolu üzerinde seyreden hafriyat kamyonu arıza nedeniyle emniyet şeridinde durunca, aynı yönde ilerleyen 34 FSP 786 plakalı Dursun Aydın yönetimindeki hafif ticari araç, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Aydın araç içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü Dursun Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ JANDARMA VE İTFAİYE EKİPLERİNİN ARASINA DALDI

Kazanın ardından yolda ve araçlarda inceleme yapan itfaiye ve jandarma ekiplerinin arasına aynı yöne ilerleyen ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 59 RH 915 plakalı otomobil daldı. Otomobil, önce jandarma personeli Kıdemli Astsubay Akif Kaya'ya ardında da kaza nedeniyle oluşan trafikte bekleyen servis minibüsü ve diğer araçlara çarptı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü kazanın ardından otomobili ve içinde bulunan 2 kadını orada bırakıp yaya olarak kaçtı.

Meydana gelen ikinci kazadan itfaiye personelleri kıl payı kurtulurken, yaralı jandarma Akif Kaya ise kaza yerine gelen ikinci ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaçan otomobil sürücüsünü yakalama çalışmaları başlatılırken, sürücü ile beraber otomobilde bulunan 2 kadın arkadaşı ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle uzun süre çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Silivri-Çavuşlu yolu, ekiplerinin incelemeleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.