Ordu'da feci kaza... İki minibüs çarpıştı: 20 kişi yaralandı!

Gürgentepe ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir başka minibüs çarpıştı. Çarpışma sonucu yaralanan 20 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 10:32
Ordu'da feci kaza... İki minibüs çarpıştı: 20 kişi yaralandı!
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Ordu'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 52 ADK 843 plakalı minibüs ile 52 ABM 643 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kazada yaralanan 20 kişinin, hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.


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