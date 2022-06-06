Bir garip olay: 'Panik atağı' nedeniyle tünelden geçmek istemedi, ormanlık alandan yürürken kayboldu
Osmaniye’de panik atak rahatsızlığı nedeniyle otoyoldaki tünelden otomobille geçmek istemeyen bir yurttaş, yürüyerek tünelin üzerinden geçmek isterken ormanlık alanda kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan şahsı bulmak için çalışma başlatırken, şahsın minibüsle Gaziantep yönüne gittiği belirlendi.
Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. isimli bir yurttaş, Adana’dan memleketi Şanlıurfa’ya gitmek için arkadaşıyla birlikte otomobille yola çıktı.
"BEN TÜNELİN ÜZERİNDEN YÜRÜYEREK GEÇERİM..."
TAG Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli’ne geldikleri sırada otomobili kullanan arkadaşına durmasını söyledi. Otomobili durduran arkadaşına “Bende panik atak var, sen arabayla geç ben tünelin üzerinden yürüyerek geçerim” dedi.
YÖNÜ BELİRLENDİ
Bunun üzerine otomobilden inen İ.E. tüneli yürüyerek geçmek isterken ormanlık alanda kayboldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerinde jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahsın bulunması için çalışma başlatan ekipler D-400 karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Cep telefonunu otomobilden almadığı belirlenen İ.E. isimli şahsın minibüse binerek Gaziantep yönüne gittiği belirlendi.
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