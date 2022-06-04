Polonya'da vatandaşlara ısınma için ormandan odun toplama önerisi
Polonyalı yetkililer, enerji maliyetlerinin artması üzerine, vatandaşlarına ormanlık alandan yakacak odun bulanabileceğini hatırlattı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının, enerji maliyetlerini artırdığını söyledi.
Morawieck, söz konusu durumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in neden olduğu enflasyon (Putinenflasyon) olarak nitelendirdi.
Ülkede enerji maliyetlerinin artması üzerine yetkililer, Polonyalılara evlerini ısıtmak için ormandan yakacak odun toplanabileceği önerisinde bulundu.
Söz konusu öneri, muhalefet tarafından "hükümetin ekonomi ile baş edemediğinin işareti" olarak değerlendirildi.
Ülkede, yakıt fiyatlarının litresinin 1,87 doların üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.
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