Bir gecede 3 işyerini soydular, serbest kaldılar

Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:53

Güncelleme: 22.08.2023 - 09:53

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba gecesi çalıntı bir motosiklet ile Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde bulunan bir pide salonunun önüne gelen 2 hırsızlık şüphelisi, kepengi kapatılmayı unutulan işyerine girdi.

Burada bulunan bağış kutusu, dizüstü bilgisayar ve kasadaki bir miktar parayı alan şüpheliler, iş yeri içerisinde bulunan motosikleti de çalmayı ihmal etmedi.

Olay anı anbean işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerden birisinin ise kameraya el salladığı anlar da kayıtlara girdi.

“SERBEST KALMALARI ZORUMUZA GİTTİ”

İşyerinden soygun gerçekleşen mağdur esnaf Durmuş Seyran, “Olay günü dükkânı kapatırken akşam saat 21.30’da kepengi indirmeyi unutmuşum. Gece saat 01.30 sıralarında alarmın çalması üzerine kamera kayıtlarını incelediğimde dükkâna hırsız girdiğini anladım ve apar topar iş yerime geldim. Motosikletim ve bilgisayarım çalınmış. Polislerin gelmesinin ardından karakola gittik ve orada şüphelilerin bir tekel bayisini de patlattıklarını öğrenince olayın ciddiyetini kavradık. Bir hırsız, bir mekâna giriyor. Eşkâli belli, yeri yurdu belli, yakalanıyor ama serbest kalıyor. Serbest kalmaları zorumuza gidiyor. Buradan sonra Altındağ mezarlık karşısında bir tekel bayisi var oraya giriyorlar ve işin içerisine benden çaldıkları motosiklette dâhil oluyor” dedi.

BIR SONRAKİ HEDEF İŞYERİNDEN 200 BİN LİRA ÇALDILAR

Pide salonundaki soygunun ardından hızla olay yerinden kaçan şüpheliler, bu sefer de Birlik Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayisinde soygun gerçekleştirdi.

2 şüphelinin otomatik kepengi zorlayarak bir miktar kaldırdığı, birisinin dışarıda kalarak gözcülük yaptığı diğerinin ise içeri girerek kasada bulunan 200 bin lira ile 2 cep telefonunu aldığı anlar kameralara yansıdı.

MAHALLE BAKKALINI DA HEDEF ALDILAR

Yine aynı rahatlık ve soğukkanlılık ile soygunu gerçekleştiren şüpheliler, hızla bir başka hedef iş yerine doğru ilerlediler. Aynı mahallede bulunan bir bakkalın içerisine giren soyguncular, burada da kahve, çakmak, yazarkasa fişi ve şarj makinesini çaldı.

Yaşanan soygun anları ise bir gün önce takılan iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

“GELSELERDİ BİZ BU ŞAHISLARA İŞ DE VERİRDİK”

“Gece saatlerinde dükkâna inip sigara aldım ve buradan geçen bir hurdacıdan köşedeki tekel bayisine hırsızlar tarafından 200-250 bin liralık ağır bir darbe indirildiğini öğrendim” diyen iş yeri sahibi Kadir Karaman, “Daha sonra güvenlik kamerasının kayıtlarını incelediğimde kapımı kıran bu iki şahıs içeriye girmiş. Kahve, çakmak, yazarkasa fişi ve şarj makinesini çalmışlar. Bu şahıslar daha önce de burada hırsızlık yapıyorlarmış ama yakalanmamışlar. Benim zararım az olduğu için şikayetçi olmamıştım ama komşumun zararı yüksek olduğundan dolayı daha sonradan şikayetçi oldum. Hırsızlık yapmalarına gerek yoktu. Gelselerdi biz bu şahıslara iş de verirdik” ifadelerini kullandı.

SERBEST KALDILAR

Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından eşkallerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldı.

Mağdur esnaflar, güvenlik kameralarıyla eşkâlleri belirlenen şüphelilerin serbest kalmasına şaşırdıklarını ve adaletin yerini bulmasını istediklerini de sözlerine eklediler.