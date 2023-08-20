iPhone hırsızlarının yeni yöntemi: 'Kurtarma Anahtarı'

Yayınlanma: 20.08.2023 - 16:03

Güncelleme: 20.08.2023 - 16:05

ABD'li teknoloji devi Apple'ın akıllı telefonları iPhone'lar güvenlikleri ile ön plana çıkıyor. Ancak son zamanlarda çıkan bilgilere göre iPhone'larda bazı güvenlik açıkları bulunuyor. Bu açıklardan birisi de 'kurtarma anahtarı' özelliğinden kaynaklanan bir açık.

Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir haber, iPhone hırsızlarının kurtarma anahtarı olarak adlandırılan bir güvenlik ayarını kullanarak cihaz sahiplerinin verilerine erişmeye çalıştığını ortaya koydu. Bu yöntemle, hırsızlar cihaz sahiplerinin fotoğraflarına, mesajlarına ve diğer verilerine neredeyse imkansız hale getirilen erişim sağlamaya çalışıyor. Bu durum, bazı mağdurların finansal uygulamalarına erişim sağlandıktan sonra banka hesaplarının boşaltıldığını bildirdiği vakalarla daha da karmaşıklaşıyor.

CİHAZ SAHİPLERİ MANÜPÜLE EDİLİYOR

Ancak bu tür bir ele geçirmenin gerçekleştirilmesi oldukça karmaşık bir süreç gerektiriyor. Bir hırsızın cihaz sahibini şifre girmek için izlemesi veya manipüle etmesi gerekiyor. Bunun ardından hırsız, kurtarma anahtarını kullanarak cihazın Apple Kimliği ve diğer güvenlik ayarlarını değiştirerek cihaz sahibini hesabından dışlayabiliyor.

Apple sözcüsü, bu gibi tehditlere karşı mücadele ettiklerini ve kullanıcıların hesaplarını ve verilerini korumak için sürekli çalıştıklarını belirtti. Ancak uzmanlar, Apple'ın daha fazla güvenlik önlemi alması gerektiğini ve kullanıcıların hesaplarını daha etkili bir şekilde korumalarına yardımcı olacak yeni seçenekler sunması gerektiğini ifade ediyor.

GÜVENLİK ANAHTARI HIRSIZLARINDAN NASIL KORUNULUR?

Kullanıcıların bu tür saldırılara karşı alabileceği bazı önlemler bulunuyor. Öncelikle, parolanın korunması büyük önem taşıyor. Kullanıcılar, cihazlarını açarken Face ID veya Touch ID gibi biyometrik güvenlik yöntemlerini kullanarak şifrelerini gizleyebilirler. Ayrıca daha karmaşık ve uzun alfanümerik şifreler oluşturarak güvenliği artırabilirler.

Apple'ın onaylamadığı ancak internette dolaşan bir hack yöntemi de bulunuyor. iPhone'un Ekran Süresi ayarlarından bir ikincil parola ayarı yaparak cihazın güvenliğini artırabilirsiniz. Bunu etkinleştirdiğinizde, bir Apple Kimliği parolasını değiştirmeden önce ikincil bir parola girmeniz gerekecektir.

Son olarak, düzenli olarak iCloud veya iTunes aracılığıyla yedekleme yapmak, cihazın çalınması durumunda verilerin kurtarılmasına yardımcı olabilir. Kullanıcılar aynı zamanda verilerini bulut hizmetlerinde saklayarak daha fazla koruma sağlayabilirler.