Bir günle emeklilik hakları yok sayıldı! ‘Kademeli emeklilik’ talebi için çağrı

EYT düzenlemesinden yararlanamayan, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan yurttaşlar kademeli emeklilik taleplerinin peşinde. Sosyal medyada "emeğin sesi kademe" başlığı altında mesajlarla taleplerini bir kez daha duyuran Emeklilikte Adalet Derneği, mevcut durumun Anayasa’ya aykırı olduğunu, kadınlarda 20, erkeklerde 17 yıl fark oluştuğunu belirtti.

Dernek Başkanı Mihriban Uğurlu, çalışma barışının, verimliliğin ve sosyal adalet duygusunun zedelendiğini vurguladı. Aynı işyerinde benzer kıdemde çalışanlar arasında bütçe planlama ve kariyer kararlarında derin ayrışmalar doğduğunu söyleyen Uğurlu talep ve beklentileri bir kez daha dile getirdi:

“Sosyal güvenlik hakkının öngörülebilir ve adil kullanılabilmesi sosyal devlet ilkesinin gereğidir. bir gün önce işe başlayanlarla bir gün sonra işe başlayanlar arasında yıllara yayılan emeklilik farkı kabul edilemez. Bu, bir neslin geleceğini çalmaktır. Tüm paydaşların katılımıyla etki analizi eşliğinde takvimlendirilmiş bir yol haritası oluşturulmalı. Aşamalı takvim, hedefli yaş/prim indirimleri ve teşvik tasarımıyla bütçeye yayılmış maliyet mümkündür. ”

‘SANDIK YAKLAŞMADAN GÜNDEME ALINMAZ’

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da kademeli emekliliğin eşitlik ilkesi doğrultusunda haklı bir talep olduğunu belirtse de "kısa vadede bu konuda bir düzenleme beklemiyorum." diyor:

"Hükümet yetkilileri EYT düzenlemesinin mali yükünden dolayı pişmanlık duyduklarını açıkça belirtiyor ve kademeli emeklilik için bir çalışma olmadığını söylüyor. Ancak siyasette kesin çizgiler çizmek doğru değil. Daha önce Cumhurbaşkanı ‘EYT çıkmayacak’ demişti, fakat kamuoyu baskısı ve seçim süreci sonucunda yasa çıktı. Seçimlere yaklaştıkça, eşitlik talebini öne çıkaran toplum kesimlerinin baskısı artarsa hükümet de tavır değiştirebilir. Muhalefet partileri ise daha önce verdikleri kanun teklifleriyle kendilerini bağladıkları için, seçim kazanmaları durumunda bu düzenlemeyi hayata geçirmek zorunda kalacaklardır”