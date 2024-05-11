Bir hafta içinde çok sayıda köpek ölü bulundu: STK'ler harekete geçti!

Niğde’de 1 hafta içinde bulunan ölü köpekler HAÇİKO Niğde İl Temsilciliğini harekete geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 22:59
Bir hafta içinde çok sayıda köpek ölü bulundu: STK'ler harekete geçti!
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Niğde’de sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü söyleyen Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği İl Temsilcisi Mehtap Özdemir, köpeklerin doğal yollarla ölmediğini belirterek ilgili kurumları konuya hassas davranmaya davet etti.

"ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLÜYORLAR"

Özdemir yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda hayvansever vatandaşların tespit ettiği sistematik bir vahşetin, katliamının sonuncusu İnönü Mahallesi’nde gerçekleşti. Daha önce de aynı yerde ateşli silahlarla öldürülen canlardan geri kalanlar şimdi zehirlenerek öldürülüyorlar" dedi.


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