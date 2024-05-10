İstanbul'da bir köpek, İETT otobüsünün şoför koltuğuna oturdu
İstanbul'da bir köpek, kapısını açık bulduğu İETT otobüsünün şoför koltuğuna oturdu. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
İstanbul'da bir köpek, kapısını açık bulduğu İETT otobüsünün şoför koltuğuna oturdu.
Köpeğin görüntüleri yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı
- Sertab Erener yeniden Eurovision'da
- 'Bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun'
- 'Radikal adımlar atılmazsa...'
- Hafize Gaye Erkan geri dönüyor!
- 'Sarayı göremiyoruz ama alınan belediyeleri görüyoruz'
- Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti!
- Ece Üner'in 'Taha Hüseyin Karagöz' eleştirisi gündemde
- Uçağı kadın pilotun indirdiği ortaya çıktı
- 'Ana hedef Recep Tayyip Erdoğan'