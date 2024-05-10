İstanbul'da bir köpek, İETT otobüsünün şoför koltuğuna oturdu

İstanbul'da bir köpek, kapısını açık bulduğu İETT otobüsünün şoför koltuğuna oturdu. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 13:17
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İstanbul'da bir köpek, kapısını açık bulduğu İETT otobüsünün şoför koltuğuna oturdu.

Köpeğin görüntüleri yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. 


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