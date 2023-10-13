Bir haftada 30 silahlı çatışma yaşandı, olaylarda 15 kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:00

Türkiye’de şiddet olayları son dönemde artış gösterdi. Ekonomik kriz, siyasette kullanılan gergin dil, adalet kurumuna güvenin azalması, cezasızlık, bireysel silahlanma toplumsal şiddeti körükleyen nedenler arasında gösteriliyor. 1 haftada yaklaşık 30 silahlı çatışma olayı yaşandı. Bu olaylarda 15 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi yaralandı.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Figen Çalıkuşu, silah edinilmesi yönündeki yasal mekanizmaların işletilmediğini vurguladı. Çalıkuşu, “Silahın nasıl edinileceği yasalarda belli. Ancak insanların rahatça silah edinmesine fırsat tanınıyor. Kontroller yapılmıyor, yasal mekanizmalar işletilmiyor” ifadelerini kullandı.

(Figen Çalıkuşu)

‘BU TÜR LİDERLER ARTIYOR’

“Böyle bir Türkiye isteniyor” diyen Çalıkuşu, “Yasalara, birbirine saygılı insanların yerine maalesef öfkeli, şiddete meyilli insanların yaşayacağı bir yer olsun isteniyor. Siyaset bu tür öfkeli kalabalıkları yönettiği zaman yerini daha sağlamlaştırıyor. Maalesef dünyada böyle liderlerin arttığını görüyoruz. Etnik kimlik, cinsel kimlik üzerinden ayrıştırmaya, düşmanlaştırmaya çalışıyorlar” dedi.

Çalıkuşu, “Öfkeli insanlar kolaylıkla silah edinebildiğinde ne oluyor? Şiddet olayları patlıyor. Bu sosyolojiyi yaratan siyaset iklimine bakmak gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.