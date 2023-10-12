Esenyurt'ta markete silahlı saldırı: Çok sayıda kurşun isabet etti

İstanbul Esenyurt'ta motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, markete silahla ateş açtı. Markete çok sayıda kurşun isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 04:58
Esenyurt'ta markete silahlı saldırı: Çok sayıda kurşun isabet etti
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Esenyurt'ta dün gece saat 01.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda iddiaya göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, bulvar üzerinde bulunan bir markete ateş açtı.

Markete çok sayıda kurşun isabet ederken, şüpheliler ise motosikletle hızla kaçtı. Şans eseri yara almayan market çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, markette detaylı inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.  


Esenyurt silahlı saldırı

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