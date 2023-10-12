İşyerine silahlı saldırı... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:31

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:31

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasına kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabancalarla ateş edildi.

Kurşunların isabet ettiği işyeri sahibi Mehmet Ulaş (45) ile çalışanı Can T. (40) yaralandı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR!

Olay yerinin yakınındaki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ulaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.