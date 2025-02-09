Bir haftadır haber alınamıyordu: Ölü bulundu!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 71 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir haftadır haber alınamıyordu: Ölü bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 10:40

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde 5 katlı binanın 4. katında yalnız yaşayan Hasan Çağlar’dan (71) yaklaşık bir haftadır haber alamayan yakınları kapıyı çaldı.

Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdiven yardımıyla girdikleri evde Hasan Çağlar’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Hasan Çağlar’ın yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenilirken Çağlar’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çağlar’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #ölü bulundu

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