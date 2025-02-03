23 yaşındaki genç, ava gittiği arazide ölü bulundu

Bolu’nun Göynük ilçesinde arkadaşlarıyla ava giden 23 yaşındaki İsmail Çiftçi, ava gittiği arazide ölü bulundu.

23 yaşındaki genç, ava gittiği arazide ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:39

Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde, İsmail Çiftçi (23) arkadaşlarıyla sabah saatlerinde ava gitti. Bir süre sonra İsmail Çiftçi’den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarmaya ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan arama sonucunda 23 yaşındaki gencin köyün yakınında bulunan arazide cansız bedeni bulundu.

İsmail Çiftçi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #arazi

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