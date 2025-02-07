Erzurum'da sır olay: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Erzurum'un Tortum ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Erzurum'da sır olay: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:55

İlçe merkezinde bir apartmanda yalnız yaşayan F.K'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, yaşlı kadını yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde F.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ölümü şüpheli bulunan F.K'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Erzurum

İlgili Haberler

Erzincan-Erzurum karayolunda otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!

Erzincan-Erzurum karayolunda otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!
Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında farka koştu!

Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında farka koştu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler