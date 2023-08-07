Bir ilde daha 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım dönemi sona erdi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 19:24

Güncelleme: 07.08.2023 - 19:24

İktidarın akaryakıt ÖTV’sine yaptığı fahiş zamların ardından toplu ulaşım ücretlerine peş peşe zamlar gelmeye devam ediliyor. Zamların yanı sıra Burdur’da 65 yaş üstüne yönelik ücretsiz ulaşım uygulamasına son verilirken, Aksaray’da da artık 65 yaş üstü vatandaşların minibüsleri ücretsiz kullanmayacağı açıklandı.

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ve Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği’nin de katılımıyla 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz taşınması uygulaması için 15 Ekim tarihinden itibaren bir düzenleme kararı alındığını söyledi.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, Başkan Öztürk, alınan karar çerçevesinde otobüslerde ücretsiz olarak taşınan 65 yaş üstü vatandaşların artık ücretsiz taşımayı kullanamayacaklarını belirterek, “15 Ekim 2023 tarihinden sonra bu vatandaşlarımızın artık ücretsiz binişe son veriyoruz. Şehit yakınları, gaziler, polisler, engelliler ve basın mensupları dışında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz taşıma hizmeti sona erecek” dedi.

Veysel Öztürk, kararın gerekçesi olarak devletin 65 yaş üstü vatandaşlar için verdiği bin 700 TL maddi desteğin yeterli olmamasını gösterdi.