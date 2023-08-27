Bir ilde daha denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Cankurtaran ekipleri yurttaşları uyardı.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 11:18
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından saat 10.20 itibarıyla, 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

BAYRAKLAR KIRMIZIYA ÇEVRİLDİ

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı uyarıyor.


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