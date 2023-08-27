Bir ilde daha denize girmek yasaklandı
Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Cankurtaran ekipleri yurttaşları uyardı.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından saat 10.20 itibarıyla, 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
BAYRAKLAR KIRMIZIYA ÇEVRİLDİ
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı uyarıyor.
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