Bir ilde daha eğitime kar engeli
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime tatil verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Kars Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı.
Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları sonrası okulların tatil olup olmayacağı açıklandı.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
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