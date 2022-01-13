Bir ilde daha eğitime kar engeli

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime tatil verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Kars Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2022 Perşembe, 19:21
Bir ilde daha eğitime kar engeli
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Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları sonrası okulların tatil olup olmayacağı açıklandı. 

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.


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