Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitime ara

10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:49

Bitlis'in ahlat ilçesinde, kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle ilçeye bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.