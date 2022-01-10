Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitime ara
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Bitlis'in ahlat ilçesinde, kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Bu nedenle ilçeye bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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