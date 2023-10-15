Bir ilginç düğün arabası seçimi: Traktörü süsleyip gelin arabası yaptılar

Sakarya'da evlenen genç çift düğün ar5abası olarak farklı bir seçimde bulundu. Çiftçilik yapan damat Oğulcan Bir kendi traktörünü süsleyip gelin arabası yaptı.

DHA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 12:34
Bir ilginç düğün arabası seçimi: Traktörü süsleyip gelin arabası yaptılar
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Sakarya'da çiftçilik yapan damat Oğulcan Bir (25), kendisine ait traktörü süsleyip, gelin arabası yaptı. Gelin Beyza Bir (23) de traktöre binip, düğün salonuna gitti.

Karasu ilçesinde çiftçilik yapan Oğulcan Bir, Beyza Bir ile dünyaevine girdi. Damat Bir, düğün öncesi gelin arabası olarak süslediği traktörü ile Beyza Bir'in evinin önüne gitti.

Traktörün gelin arabası olduğunu gören gelin ile diğer misafirler şaşkınlık yaşadı. Aziziye Mahallesi Eski Hastane Caddesi'ndeki gelin alma merasiminin ardından çift, bir kısmı traktörlerden oluşan konvoyla kornalar çalarak, aynı mahalledeki düğün salonuna gitti. Oğulcan Bir, "Zaten çocukluktan beri araba sevgisi var. Bu işlerin okulunu okumadık ama bu işler için okumayı bıraktık. Çocukluktan gelen bir hevesim vardı. Araba ve traktör sevgimiz vardı" dedi.

 


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