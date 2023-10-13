Angelina Jolie ile başrolde oynayacak... Haluk Bilginer'in alacağı para belli oldu!
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan filmde Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak. Bilginer'in filmden kazanacağı iddia edilen para dudak uçuklattı.
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in Hollywood’un yıldızı Angelina Jolie ile aynı filmde yer alacağı haberi sosyal medyada gündem olmuştu. Bilginer'in Jolie ile bir araya geleceği ‘Maria’ filminin çekimlerine başlanırken, Bilginer’in filmden alacağı para dudak uçuklattı.
Haluk Bilginer’in bu rol için 800 bin dolar (22 milyon TL) alacağı ifade ediliyor. İddiaya göre, başarılı oyuncu ayrıca filmin gişesinden de yüzdelik pay alacak.
Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.
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