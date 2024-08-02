Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan M.N. (30), semt pazarında alışveriş yapan bir kişinin cep telefonunu çaldı. O anlar kameralara yansıdı.
Altıntaş Mahallesi'nde, bugün öğle saatlerinde hırsızlık suçundan hüküm giydiği cezaevinden izinli çıkan M.N., ilçede kurulan semt pazarında alışveriş yapan bir vatandaşın çantasında bulunan telefonu çalarak kayıplara karıştı.
M.N., aynı gün Altıntaş Mahallesi'nde bulunan bir markete girdi ve burada da hırsızlık yaptı. Hırsızlık ve çalıntı cep telefonu ihbarını alan Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonucu M.N.'yi Altıntaş Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan M.N.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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