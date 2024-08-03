Şanlıurfa'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 12:13
Şanlıurfa'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Akçakale ve Bozova ilçelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 2 firmadan bakır kablo çalan şüphelilerin Ö.F. ile İ.E. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ile otomobil ve tabanca ele geçirildi.

Hırsızlık operasyonları kapsamında Bozova ilçesinde S.A. ile Akçakale ilçesinde M.Ö. ve A.G. de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.


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