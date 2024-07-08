Bir kadın silahla vurulmuştu... Düğün sonrası kavgada 6 şahıs tutuklandı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düğün sonrası çıkan ve bir kadının silahla vurularak yaralandığı olayda konuya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 4’ü serbest kaldı.
Geçen cuma günü gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi TOKİ Sosyal Konutlar mevkiinde düğün cemiyetinin ardından aralarında daha öncesinde husumet bulunduğu öğrenilen taraflar arasında kavga çıktı.
Olay esnasında A.A. (42) isimli kadın, göğüs kısmına isabet eden mermi ile yaralandı. Kendi imkanları ile Sapanca Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralı kadın, buradaki müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olayın ardından E.A., K.A., Y.A., K.A., S.A., Y.A.,H.A., Y,A., F.A. ve F.A isimli 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.,Y.A.,H.A., Y,A., F.A. ve F.A. isimli 6 şahıs tutuklanırken, E.A., K.A., Y.A. ve K.A. ise serbest bırakıldı.
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