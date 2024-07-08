Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 11:34
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.


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